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Первый ИИ-автомобиль Xiaopeng G7 получил 10 000 предзаказов за 46 минут
Китайский электрокар Xiaopeng G7 с автопилотом третьего уровня собрал более 10 000 предзаказов за 46 минут.

Компания Xpeng Motors официально объявила о старте предварительных продаж нового электрокара G7 с автопилотом уровня L3. Модель вызвала беспрецедентный ажиотаж среди покупателей, установив рекорд по количеству предзаказов.

 

Электрический кроссовер Xiaopeng G7 позиционируется как первый в мире серийный автомобиль с искусственным интеллектом третьего уровня автономности. Технологическая новинка предлагается в двух комплектациях: Max и Ultra, с предварительной ценой от 235 800 юаней (около 2,57 млн рублей).

Габаритные размеры модели составляют 4 892 мм в длину, 1 925 мм в ширину и 1 655 мм в высоту при колесной базе 2 890 мм. Производитель особо подчеркивает рекордный коэффициент вместимости салона (88%) и объем багажника - 819 литров в стандартном положении, расширяемый до 2 277 литров.

Ключевые особенности интерьера:

  • 15,6-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы;
  • 8-дюймовый развлекательный дисплей для задних пассажиров;
  • Проекционный дисплей AR-HUD с диагональю 87 дюймов;
  • 4 кожаных сиденья с вентиляцией, подогревом и массажем;
  • 39 продуманных мест для хранения вещей;
  • 3 беспроводные зарядные устройства с охлаждением.

Технические характеристики включают:

  • запас хода 702 км по циклу CLTC;
  • платформа 800V с поддержкой 5C-зарядки;
  • разгон до 100 км/ч за 4,8 секунды;
  • максимальная скорость 202 км/ч.

Главной инновацией стала система автономного вождения третьего уровня, основанная на трех чипах Turing AI собственной разработки. Вычислительная мощность позволяет обрабатывать до 30 миллиардов параметров, что в 10 раз превышает показатели конкурентов. Система работает полностью автономно без необходимости подключения к сети.

Особенности автопилота:

  • локализация без GPS с точностью до 20 см;
  • AR-навигация с проекцией на лобовое стекло;
  • распознавание дорожной ситуации в 360 градусов;
  • прогнозирование поведения других участников движения;
  • возможность полного делегирования управления.

Производитель отмечает, что выставочные образцы уже поступили в салоны по всему Китаю, однако точные сроки начала серийных поставок не называет, ограничиваясь формулировкой "третий квартал".

Рекордные показатели предварительных продаж демонстрируют растущий спрос на автомобили с продвинутыми системами автономного вождения. Аналитики связывают такой ажиотаж с уникальным сочетанием технологий и доступной для сегмента ценой.

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#китай #искусственный интеллект #электромобили #ии #xiaopeng #автопилот l3
Источник: ithome.com
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