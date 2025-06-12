Китайский электрокар Xiaopeng G7 с автопилотом третьего уровня собрал более 10 000 предзаказов за 46 минут.

Компания Xpeng Motors официально объявила о старте предварительных продаж нового электрокара G7 с автопилотом уровня L3. Модель вызвала беспрецедентный ажиотаж среди покупателей, установив рекорд по количеству предзаказов.

Электрический кроссовер Xiaopeng G7 позиционируется как первый в мире серийный автомобиль с искусственным интеллектом третьего уровня автономности. Технологическая новинка предлагается в двух комплектациях: Max и Ultra, с предварительной ценой от 235 800 юаней (около 2,57 млн рублей).

Габаритные размеры модели составляют 4 892 мм в длину, 1 925 мм в ширину и 1 655 мм в высоту при колесной базе 2 890 мм. Производитель особо подчеркивает рекордный коэффициент вместимости салона (88%) и объем багажника - 819 литров в стандартном положении, расширяемый до 2 277 литров.

Ключевые особенности интерьера:

15,6-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы;

8-дюймовый развлекательный дисплей для задних пассажиров;

Проекционный дисплей AR-HUD с диагональю 87 дюймов;

4 кожаных сиденья с вентиляцией, подогревом и массажем;

39 продуманных мест для хранения вещей;

3 беспроводные зарядные устройства с охлаждением.

Технические характеристики включают:

запас хода 702 км по циклу CLTC;

платформа 800V с поддержкой 5C-зарядки;

разгон до 100 км/ч за 4,8 секунды;

максимальная скорость 202 км/ч.

Главной инновацией стала система автономного вождения третьего уровня, основанная на трех чипах Turing AI собственной разработки. Вычислительная мощность позволяет обрабатывать до 30 миллиардов параметров, что в 10 раз превышает показатели конкурентов. Система работает полностью автономно без необходимости подключения к сети.

Особенности автопилота:

локализация без GPS с точностью до 20 см;

AR-навигация с проекцией на лобовое стекло;

распознавание дорожной ситуации в 360 градусов;

прогнозирование поведения других участников движения;

возможность полного делегирования управления.

Производитель отмечает, что выставочные образцы уже поступили в салоны по всему Китаю, однако точные сроки начала серийных поставок не называет, ограничиваясь формулировкой "третий квартал".

Рекордные показатели предварительных продаж демонстрируют растущий спрос на автомобили с продвинутыми системами автономного вождения. Аналитики связывают такой ажиотаж с уникальным сочетанием технологий и доступной для сегмента ценой.