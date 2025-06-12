Компания Xpeng Motors официально объявила о старте предварительных продаж нового электрокара G7 с автопилотом уровня L3. Модель вызвала беспрецедентный ажиотаж среди покупателей, установив рекорд по количеству предзаказов.
Электрический кроссовер Xiaopeng G7 позиционируется как первый в мире серийный автомобиль с искусственным интеллектом третьего уровня автономности. Технологическая новинка предлагается в двух комплектациях: Max и Ultra, с предварительной ценой от 235 800 юаней (около 2,57 млн рублей).
Габаритные размеры модели составляют 4 892 мм в длину, 1 925 мм в ширину и 1 655 мм в высоту при колесной базе 2 890 мм. Производитель особо подчеркивает рекордный коэффициент вместимости салона (88%) и объем багажника - 819 литров в стандартном положении, расширяемый до 2 277 литров.
Ключевые особенности интерьера:
- 15,6-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы;
- 8-дюймовый развлекательный дисплей для задних пассажиров;
- Проекционный дисплей AR-HUD с диагональю 87 дюймов;
- 4 кожаных сиденья с вентиляцией, подогревом и массажем;
- 39 продуманных мест для хранения вещей;
- 3 беспроводные зарядные устройства с охлаждением.
Технические характеристики включают:
- запас хода 702 км по циклу CLTC;
- платформа 800V с поддержкой 5C-зарядки;
- разгон до 100 км/ч за 4,8 секунды;
- максимальная скорость 202 км/ч.
Главной инновацией стала система автономного вождения третьего уровня, основанная на трех чипах Turing AI собственной разработки. Вычислительная мощность позволяет обрабатывать до 30 миллиардов параметров, что в 10 раз превышает показатели конкурентов. Система работает полностью автономно без необходимости подключения к сети.
Особенности автопилота:
- локализация без GPS с точностью до 20 см;
- AR-навигация с проекцией на лобовое стекло;
- распознавание дорожной ситуации в 360 градусов;
- прогнозирование поведения других участников движения;
- возможность полного делегирования управления.
Производитель отмечает, что выставочные образцы уже поступили в салоны по всему Китаю, однако точные сроки начала серийных поставок не называет, ограничиваясь формулировкой "третий квартал".
Рекордные показатели предварительных продаж демонстрируют растущий спрос на автомобили с продвинутыми системами автономного вождения. Аналитики связывают такой ажиотаж с уникальным сочетанием технологий и доступной для сегмента ценой.