BMW представит систему автоматического включения поворотников в автомобилях нового поколения. Функция будет работать на основе отслеживания взгляда водителя.

Немецкий автопроизводитель BMW тестирует революционную систему управления указателями поворота, которая избавит водителей от необходимости вручную включать сигналы.

В новых моделях на платформе Neue Klasse появится комплекс датчиков, отслеживающих движение глаз водителя. При перестроении достаточно будет посмотреть в боковое зеркало - автомобиль самостоятельно активирует соответствующий поворотник. Если водитель не посмотрит в зеркало, система удержания полосы предотвратит небезопасный маневр.

Первой моделью с такой функцией станет электрический кроссовер iX3, представление которого ожидается осенью. Автомобиль получит запас хода до 800 км и интеллектуальную систему навигации по зарядным станциям.

Разработчики подчеркивают, что технология не заменяет водителя, а лишь ассистирует ему. Система призвана повысить безопасность и дисциплину на дорогах, автоматизируя рутинные действия. Серийное производство новинки начнется в конце года на заводе в Венгрии.