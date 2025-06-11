Депутаты намерены повысить штрафы за чрезмерный шум от автомобилей и мотоциклов в десятки раз.

Жители городов все чаще жалуются на шум от автомобилей с модифицированными глушителями. Госдума решила отреагировать на эти сигналы с помощью поправок в административное законодательство.

В России собираются существенно увеличить штрафы за чрезмерный шум от транспортных средств. Речь идет о водителях, переделывающих выхлопные системы и создающих высокий уровень звука — выше установленных норм.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что к следующему чтению в парламенте готовят изменения в КоАП. В случае принятия поправок, субъекты РФ смогут сами устанавливать размер штрафов от 5 до 30 тысяч рублей. Сейчас наказание ограничено суммой в 500 рублей.

Поводом к возвращению к законопроекту стал недавний допуск к эксплуатации нового комплекса фотовидеофиксации «Эфир», способного измерять уровень шума. В начале года Росстандарт выдал на него сертификат.

Новые нормы коснутся автомобилей, уровень шума которых превышает допустимые 96 децибелов. Некоторые машины и мотоциклы могут издавать звук до 120 дБ — сравнимо с шумом реактивного самолета на взлете. Особенно часто жалобы поступают на питбайки с прямоточным выхлопом, которыми подростки нередко пользуются во дворах.

Сторонники инициативы уверены, что крупный штраф и автоматическое фиксирование нарушений быстро охладят энтузиазм нарушителей. Колунов считает, что платить по 30 тысяч рублей за громкий выхлоп вряд ли кому-то понравится.

Однако технические детали вызывают сомнения у экспертов. Главред «За рулем» Максим Кадаков считает, что эффективность системы будет зависеть от места установки камер. В шумных районах или на загруженных трассах определить конкретного нарушителя сложно. Камера может зафиксировать превышение, но не привязать его к определенной машине.

Вопросов к инициативе остается много. Но если закон примут в текущей редакции, то водителям, предпочитающим громкий выхлоп, придется пересмотреть свои привычки — или готовить крупную сумму на штраф.