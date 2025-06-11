Администрация Трампа планирует закрыть все зарубежные представительства USAID до 30 сентября.

Американское правительство готовится к масштабной реорганизации системы международной помощи. Все зарубежные офисы USAID должны прекратить работу до конца сентября.

Согласно внутренней телеграмме Госдепартамента, которую получило издание The Guardian, госсекретарь Марко Рубио распорядился ликвидировать все международные представительства Агентства США по международному развитию. На реализацию этого плана отводится менее четырех месяцев.

Изменения затронут сотни сотрудников в более чем 100 странах мира – как американских дипломатов, так и местный персонал. С 15 июня все программы помощи перейдут под непосредственное управление Госдепа.

Это решение стало продолжением начатой ранее реформы. С февраля администрация Трампа уже сократила 83% программ USAID – из 6200 проектов осталось только 1000. Большинство уцелевших инициатив уже переданы Госдепартаменту.

Первые признаки грядущих изменений появились еще в январе, когда Трамп подписал указ о заморозке иностранной помощи. Затем последовало закрытие сайта агентства и массовые увольнения сотрудников. Штаб-квартиру USAID в Вашингтоне временно возглавил сам Рубио.