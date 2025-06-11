Российские военные стратеги учтут возможное подключение Канады к американской системе противоракетной обороны. Об этом сообщил посол РФ в Оттаве.

В случае присоединения Канады к системе ПРО США "Золотой купол" Россия внесет соответствующие коррективы в свои оборонные планы. Об этом заявил российский посол в Оттаве.

По словам дипломата, Москва рассматривает подобный сценарий как существенный фактор стратегического планирования. Участие северного соседа в американской системе ПРО потребует пересмотра существующих подходов к обеспечению национальной безопасности.

Анализируя текущую ситуацию, российский представитель отметил декларируемое Канадой стремление к большей внешнеполитической самостоятельности. Однако, по его оценке, географическая близость и исторические связи с США делают Оттаву естественным партнером Вашингтона в вопросах обороны.

Эксперты подчеркивают, что система "Золотой купол" представляет собой важный элемент американской стратегии противоракетной обороны. Включение в нее канадской территории может изменить баланс сил в регионе, что и вынудит Россию адаптировать свои военные планы. При этом отмечается, что окончательное решение Канады по этому вопросу пока не принято.