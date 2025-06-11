Илон Маск сообщил, что Tesla рассчитывает начать работу сервиса роботакси в Остине 22 июня.

Tesla снова делает ставку на беспилотные технологии. Маск назвал дату, но подчеркнул, что запуск возможен только при соблюдении всех требований к безопасности.

Tesla планирует 22 июня запустить в Остине собственную службу роботакси. Об этом Илон Маск сообщил в соцсети X, уточнив, что дата предварительная — возможен перенос из-за дополнительных проверок.

На первом этапе компания задействует от 10 до 20 машин на базе Model Y. Автомобили оснастят системой Full Self-Driving и ограничат географически — они будут ездить только в выбранных районах города. За передвижением машин будут удаленно следить операторы, чтобы при необходимости вмешаться.

В последние месяцы Tesla активно тестирует обновленную версию FSD в Остине. Маск опубликовал видео с машиной без водителя, движущейся по городу, за которой следует еще один автомобиль Tesla — вероятно, для наблюдения.

Изменения в стратегии компании стали заметны: вместо разработки дешевой платформы Tesla сосредоточилась на автономных решениях. Маск пообещал, что с конца июня новые автомобили смогут выезжать с завода прямо к покупателю без участия водителя.

Планы Tesla выходят за пределы Техаса. При успешном запуске компания рассчитывает расширить роботакси в Лос-Анджелес, Сан-Антонио и Сан-Франциско. Однако проект сопровождают сложности — от технических барьеров до политического фона вокруг Маска.

Скепсис сохраняется и в отрасли: обещания о полном автопилоте звучат уже больше десяти лет. Но на этот раз автомобили построены, тесты идут, и ориентир обозначен. Правда, на многие вопросы Tesla пока не ответила — от цен до механизмов регулирования.