Китайские ученые разработали систему искусственного интеллекта для проектирования микропроцессоров. QiMeng создает чипы за дни вместо недель ручной работы.

Китайская академия наук представила систему QiMeng, которая использует ИИ для автоматизации разработки процессоров. Это ответ на технологические ограничения со стороны США.

Система QiMeng ("Просветление") разработана ведущими научными учреждениями Китая. Она сочетает большие языковые модели и специализированные алгоритмы для проектирования микросхем. Там, где инженерам требовались недели, ИИ справляется за несколько дней.

Платформа состоит из трех уровней:

базовый слой с моделью процессора;

дизайнерский агент для аппаратного и программного проектирования;

прикладные инструменты для конкретных задач.

Уже созданы два тестовых процессора: QiMeng-CPU-v1 (аналог Intel 486) и QiMeng-CPU-v2 (соответствует Arm Cortex A53). Система автоматизирует ключевые этапы – от проектирования интерфейсов до настройки компиляторов.

Разработка стала ответом на экспортные ограничения США. Американские компании Synopsys, Cadence и Siemens EDA контролируют 82% китайского рынка ПО для проектирования чипов. QiMeng призван снизить эту зависимость.

Ученые честно признают — у системы пока есть слабые места, особенно с производственными мощностями. Но уже сейчас видно, что QiMeng может здорово ускорить создание специальных процессоров для искусственного интеллекта — тех самых, которые сейчас особенно востребованы.

Исходный код QiMeng опубликован на GitHub вместе с технической документацией. В будущем разработчики планируют расширить возможности системы для полной автоматизации цикла проектирования и верификации чипов.