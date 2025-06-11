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В Ростехе заявили о необходимости новой системы этических норм в эпоху искусственного интеллекта
Замгендиректора Ростеха Александр Назаров выступил с докладом о вызовах цифровой эпохи. Он подчеркнул, что развитие ИИ требует строгого регулирования и новой системы этических норм.

Интеллектуальные алгоритмы все активнее проникают в промышленность, финансы, медицину и безопасность. Но с ростом их возможностей возрастает и запрос на понятные, управляемые и этически обоснованные рамки.

Александр Назаров, заместитель главы Ростеха, представил экспертный доклад, посвященный роли человека в условиях стремительного развития ИИ. По его прогнозу, уже через 10–15 лет интеллектуальные системы станут частью технологического стандарта в ряде отраслей, а значит — требуют взвешенного и поэтапного внедрения.

В промышленности ИИ способен сократить издержки, взять на себя рутинные процессы и повысить эффективность за счет предиктивного обслуживания. В банковском секторе он может помочь в оценке рисков и улучшении клиентского сервиса. Но, как подчеркнул Назаров, ключевые решения в этих сферах должны по-прежнему оставаться за людьми.

Он отметил, что безопасная интеграция ИИ невозможна без прозрачных алгоритмов, международного сотрудничества и четких стандартов. Принципы разработки и тестирования систем, по его словам, необходимо зафиксировать заранее. Важную роль он также отводит подготовке специалистов — ИИ должен усиливать человеческий труд, а не подменять его.

Назаров подчеркнул: основная угроза кроется не в машинах, а в уровне зрелости общества. Люди могут создать алгоритм, превосходящий врача или писателя, но не в силах вложить в него способность к сопереживанию, этическому выбору или восприятию несовершенства как ценности.

По его мнению, на повестке стоит не просто принятие законов, а формирование новой цифровой этики — понятной, строгой и прагматичной.

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#технологии #искусственный интеллект #ии #ростех #регулирование #этика
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