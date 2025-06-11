ВТБ первым среди российских банков начал тестирование платежного сервиса "Волна". Пилотный проект запустили на заправках сети IRBIS в Казани и Подмосковье.

Банк ВТБ приступил к тестированию нового платежного сервиса "Волна", разработанного Национальной системой платежных карт. Это отечественная альтернатива Apple Pay.

Пилотный проект запустили на АЗС сети IRBIS в Казани и Московской области. Для работы системы установили специальные терминалы с поддержкой Bluetooth. Они позволяют оплачивать покупки смартфонами на Android и iOS.

"Волна" использует Систему быстрых платежей. По словам представителей IRBIS, новая технология сделает оплату удобнее и может увеличить продажи. Гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин ранее заявлял, что сервис позволит владельцам iPhone оплачивать покупки привычным бесконтактным способом.

ВТБ стал первым крупным российским банком, поддержавшим этот проект. Тестирование поможет оценить работу системы перед возможным масштабированием на другие торговые точки.