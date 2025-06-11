Завод «Моторинвест» готовит выпуск кроссовера Evolute i-Space по полному циклу. Сейчас идут работы по запуску сварочного и покрасочного оборудования.

Сборка популярного кроссовера Evolute i-Space в Липецкой области перейдет на новый этап. Производитель намерен отказаться от крупноузловой сборки в пользу локального производства.

Компания «Моторинвест» запустила подготовку к переходу на полный цикл выпуска гибридной модели Evolute i-Space. Завод под Липецком собирается освоить сварку и окраску кузовов прямо на месте. Калибровка окрасочного оборудования уже идет, сварочные линии пока в пути.

Инженеры рассчитывают завершить пуско-наладку в ближайшие месяцы. Это повысит уровень локализации и снизит зависимость от зарубежных поставщиков.

Evolute i-Space остается самой востребованной моделью бренда. Гибрид расходует 5,5 литра топлива на 100 километров и проезжает до 1150 км без дозаправки. При этом 87 км кроссовер преодолевает на одном электричестве.

На будущий год «Моторинвест» запланировал перевод на полный цикл и других моделей — седана i-Pro и кроссовера i-Joy.