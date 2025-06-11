Сервис Авто.ру Бизнес проанализировал цены на подержанные автомобили в разных регионах России. Эксперты выявили, какие модели и где выгоднее покупать для последующей перепродажи.

Российский авторынок продолжает трансформироваться, меняя и стратегии перепродажи подержанных автомобилей. Новые данные показывают, какие модели сейчас приносят наибольшую прибыль при перепродаже в разных регионах страны.

Аналитики Авто.ру Бизнес сравнили средние цены на автомобили у частных продавцов и у дилеров в различных федеральных округах. Результаты апреля 2025 года показали значительные изменения по сравнению с августом 2024 года.

Если ранее наибольшую прибыль приносили европейские модели премиум-класса с маржой до 39%, то сейчас в топе оказались российские и китайские автомобили. Максимальная доходность снизилась до 29%. Это связано с удорожанием кредитов и изменением стратегии дилеров, которые теперь делают ставку на быструю оборачиваемость.

Наиболее выгодными для перепродажи стали:

в Северо-Кавказском округе: Lada Granta из Приволжского округа (28% прибыли), Toyota Camry из СЗФО (26%), Lada Vesta из Урала (20%);

в Сибири: Lada Largus с Юга (29%) и Toyota Camry из СЗФО (22%);

на Урале: Lada XRAY из Приволжья (12%) и Chery Tiggo 7 Pro Max из Центра (11%).

В Центральном округе лучшие показатели у Lada Granta и XRAY из Приволжья (7-10% прибыли), а в Южном - у той же Granta (18%) и Hyundai Solaris из СЗФО (7%).

Аналитики Авто.ру отмечают сдвиг рыночных предпочтений в сторону более доступных автомобилей. По их наблюдениям, количество европейских моделей в хорошем состоянии заметно сократилось, что вынудило многих дилеров сосредоточиться на российских и китайских марках. Эти автомобили пользуются стабильным спросом и быстрее находят покупателей.

Важно учитывать, что расчеты не включают стоимость транспортировки автомобилей между регионами, что может существенно повлиять на конечную прибыль.

Изменения на рынке также отражают общие тенденции: сокращение предложения европейских марок, рост популярности китайских брендов и стабильный спрос на проверенные временем российские модели, особенно в регионах.