Объем займов, выданных ломбардами в 2024 году, вырос на 25% и достиг 302 млрд рублей. Почти все сделки прошли под залог ювелирных изделий.

Когда кредиты становятся менее доступными, россияне ищут другие способы занять деньги. В ушедшем году многие выбрали для этого ломбарды.

Согласно данным Центробанка, в прошлом году ломбарды выдали гражданам займы на 302 млрд рублей — это на четверть больше, чем годом ранее. При этом число договоров не изменилось: около 16,6 млн сделок.

ЦБ объясняет рост двумя основными причинами: подорожанием золота и ростом средней суммы займа. В 94% случаев граждане закладывали золотые украшения. Средний размер займа увеличился с 16 до 21 тысячи рублей.

Ставки зависят от предмета залога. По автомобилям они ниже, чем по золоту. В то же время полная стоимость займа не превышала 120% годовых.

Сетевые ломбарды развивают цифровые сервисы: больше половины операций теперь проходит онлайн, включая безналичные выдачи и погашения.

Большинство клиентов стремятся забрать заложенное — 84% займов закрываются за счет выкупа. У небольших ломбардов эта доля ещё выше. Остальные залоги реализуются, а излишек от продажи остается доступным бывшему владельцу на протяжении трех лет.