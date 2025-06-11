Женщина забеременела после процедуры ЭКО, в которой использовали систему искусственного интеллекта для поиска сперматозоидов при азооспермии. Это первый подобный случай, о котором сообщили американские врачи.

Попытки пары забеременеть продолжались почти два десятилетия. Их случай вошел в историю как первый, в котором ИИ-система помогла преодолеть крайне тяжелую форму мужского бесплодия.

Специалисты из Центра репродукции Колумбийского университета впервые зафиксировали беременность после использования новой технологии на базе искусственного интеллекта. Пациентка, которую в материале называют Рози, ожидала этого почти 19 лет. У ее мужа врачи диагностировали азооспермию — состояние, при котором сперматозоиды отсутствуют в эякуляте.

До появления новой технологии врачи практически не могли помочь парам с таким диагнозом, если исключить использование донорской спермы. Обычно образцы содержат множество клеточных фрагментов, а обнаружить единственные живые сперматозоиды в них — крайне сложная задача даже для опытных эмбриологов.

Разработанная в университете система STAR сочетает ИИ-алгоритм с микрофлюидной технологией: сперма прогоняется через чип с крошечными каналами, и если алгоритм распознает сперматозоид, он изолируется и направляется в отдельный отсек. Это позволяет использовать даже единичные клетки для оплодотворения яйцеклеток.

Перед первой успешной процедурой врачи собирали и замораживали небольшие объемы спермы, отобранные STAR. Позднее, во время очередного цикла ЭКО, команда обработала новый образец. Уже через два часа после сбора выяснилось, что оплодотворение прошло успешно.

Как вспоминает Рози, у нее не было особых ожиданий — предыдущие 15 попыток ЭКО не дали результата. Но уже через пару дней после переноса эмбриона она узнала, что беременность наступила.

Сейчас, спустя четыре месяца, беременность протекает стабильно. Рози регулярно посещает врачей и отмечает, что до сих пор не до конца верит в произошедшее. По словам руководителя центра Зева Уильямса, система STAR может стать важным инструментом в лечении других форм бесплодия, где традиционные методы оказываются бессильны.