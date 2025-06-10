Vivo готовит к выпуску смартфон Y400 Pro с AMOLED-экраном пиковой яркостью 4500 нит и чипом Dimensity 7300. Основная камера — 50 Мп, но сверхширокоугольного модуля по-прежнему нет.

Ожидается скорый релиз нового смартфона Vivo из среднего сегмента. По предварительной информации, модель Y400 Pro предложит яркий AMOLED-экран и переработанный дизайн, но при этом сохранит упрощенную конфигурацию камер.

Смартфон Vivo Y400 Pro получит AMOLED-дисплей с диагональю 6,77 дюйма и пиковой яркостью до 4500 нит. По сравнению с предыдущей моделью Y300 Pro яркость немного снижена, но дизайн обновился: дисплей стал изогнутым, а блок камер — более компактным и визуально выделенным.

Аппарат оснастят процессором MediaTek Dimensity 7300, который, по данным источников, примерно на 6% производительнее Snapdragon 6 Gen 1 из прошлогодней модели. Оперативной памяти — 8 ГБ, хранилище — 128 или 256 ГБ.

Камеры остались без значительных улучшений. Основной модуль использует 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX882, а фронтальная камера — 32-мегапиксельная. При этом производитель снова не добавил сверхширокоугольный объектив — вторичная камера ограничилась 2 Мп. Светодиодное кольцо рядом с модулями обеспечит дополнительную подсветку при портретной съемке. Питание обеспечит аккумулятор на 5500 мАч с зарядкой до 90 Вт через USB-C.

Смартфон планируют выпустить в белом, фиолетовом и золотом цветах. Точная дата появления пока не раскрыта.