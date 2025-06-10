Toyota готовится к запуску экспериментального города Woven City у подножия горы Фудзи. Проект станет испытательной площадкой для автономных технологий и умной инфраструктуры.

Японский автогигант Toyota реализует амбициозный проект по созданию экспериментального города будущего. Woven City начнет работу в 2025 году на месте бывшего завода в префектуре Сидзуока.

На площади около 70 гектаров компания создаст полноценную городскую среду для тестирования новых технологий. Первыми жителями станут 100 сотрудников Toyota и членов их семей, в дальнейшем население планируют увеличить до 2000 человек.

Город разделят на три типа улиц: для пешеходов, медленного транспорта и автономных машин. Основой транспортной системы станут электромобили e-Palette, разработанные для Олимпиады-2020. Под землей проложат логистические тоннели для беспилотной доставки.

Инфраструктура Woven City включает водородные топливные элементы, солнечные панели и системы рециркуляции воды. Умные дома оборудуют датчиками и ИИ для контроля здоровья жителей и управления ресурсами.

Проект представили на CES 2020 как часть трансформации Toyota из автопроизводителя в компанию мобильных технологий. Город закроют для туристов до 2026 года, чтобы сосредоточиться на тестировании технологий.

Цель состоит в том, чтобы протестировать автономные системы в контролируемой, но полностью функциональной городской среде. «Мы строим город, где все — люди, здания, транспортные средства — связано посредством датчиков и ИИ», — сказал Акио Тоёда, председатель совета директоров Toyota.

Компания рассматривает Woven City как модель для будущих умных городов по всему миру.