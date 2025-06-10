Сбер продолжает развивать ИИ-технологии и усиливает международное присутствие. Наибольшее внимание банк уделяет Азии, особенно Китаю и Индии.

Пока одни банки снижают активность за пределами страны, Сбер делает ставку на технологическую адаптацию и укрепление международных связей. Подход меняется, но вектор — прежний: цифровые решения и ориентир на Азию.

Сбер внедряет нейросеть GigaChat в клиентскую работу и бизнес-процессы. По словам первого зампреда правления Александра Ведяхина, задача ИИ — подбирать нужные продукты пользователям. У малого и среднего бизнеса такой инструмент тоже оказался востребован: создавать собственные модели дорого, а готовые решения — доступны.

Сбер активно выстраивает отношения с азиатскими партнерами. С Китаем банк сотрудничает через университет Цинхуа и компанию DeepSeek. В Индии работает филиал, который обрабатывает крупную часть взаимных расчетов. Теперь в России можно открывать депозиты в рупиях и проводить операции в этой валюте. Ранее накопленные излишки рупий создавали сложности, но спрос на них вырос, а комиссии — снизились.

Несмотря на внешние ограничения, Сбер продолжает кредитовать российский бизнес для работы за рубежом. Банк рассчитывает на смягчение финансовых условий, но базовый сценарий — сохранение текущей среды.

При этом Ведяхин отметил, что российские ИИ-разработки догоняют глобальные лидеры даже при значительно меньших инвестициях.