В Европе работают над созданием ядерных двигателей для космических кораблей. Новая технология может сократить время полета к Марсу с 9 до 4-5 месяцев.

Европейское космическое агентство (ESA) активно исследует возможность использования ядерных технологий для космических полетов. Этот подход может решить проблему длительности межпланетных перелетов.

Современные химические ракетные двигатели достигли предела своей эффективности. Они требуют огромного количества топлива, что делает космические аппараты тяжелыми и дорогими. Полет на Марс с такими двигателями занимает около 9 месяцев.

Европейские ученые предлагают альтернативу – ядерные тепловые двигатели. В такой системе реактор нагревает топливо (например, водород), которое затем выбрасывается через сопло. Этот метод в 2-3 раза эффективнее химических ракет.

Главное преимущество – сокращение времени полета к Марсу до 4-5 месяцев. Это не только ускоряет миссии, но и снижает радиационное воздействие на экипаж, так как астронавты меньше времени проводят в открытом космосе.

Технология особенно подходит для миссий, требующих резких изменений скорости, например, при полетах к Луне или Марсу. Ядерный двигатель способен обеспечить разгон до 25 000 км/ч.

Ученые уделяют особое внимание безопасности. Реактор активируют только на безопасном расстоянии от Земли. Конструкция включает несколько уровней радиационной защиты для экипажа. Топливо остается малотоксичным до момента активации.

Проект "Выпускники" ESA уже прошел год исследований. Следующие этапы включают лабораторные испытания, разработку систем подачи топлива и создание специальных испытательных стендов. Полноценное применение технологии ожидается не раньше чем через 10-15 лет.