Билайн запустил систему автоматического прерывания звонков при получении смс с кодами подтверждения. Другие операторы также разрабатывают аналогичные защитные механизмы.

Российские операторы мобильной связи усиливают защиту абонентов от телефонных мошенников. Билайн первым внедрил систему автоматического прерывания подозрительных звонков.

С 10 июня все абоненты билайна получат автоматическую защиту от мошеннических схем. Система будет обрывать звонок, если во время разговора на телефон приходит смс с кодом подтверждения от банка или портала Госуслуги. Сервис работает бесплатно и не требует подключения.

Технология анализирует номер звонящего. Если абонент ранее не контактировал с этим номером и он отсутствует в белом списке оператора, система прерывает соединение. В ближайших планах - распространение этой функции на звонки через мессенджеры.

Другие операторы также разрабатывают защитные механизмы. Т2 с апреля задерживает доставку смс с кодами во время подозрительных звонков. Эта пауза дает абоненту время оценить ситуацию и не стать жертвой аферистов.

Мегафон использует виртуального помощника Еву в рамках услуги "Защита близких". Искусственный интеллект разъединяет подозрительные звонки и предупреждает родственников о возможном мошенничестве.

Т-Мобайл применяет систему "Нейрощит" с 2022 года. ИИ анализирует множество параметров звонка и при обнаружении угрозы блокирует номер, делая абонента временно "невидимым" для мошенников.

Новые технологии защиты особенно актуальны в условиях роста телефонного мошенничества. По данным операторов, чаще всего аферисты пытаются получить доступ к банковским счетам через коды подтверждения.