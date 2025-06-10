Сергей Чемезов поделился мнением о трофейной западной бронетехнике. Глава Ростеха раскритиковал британский Challenger, назвав его "кастрюлей".

Глава Ростеха Сергей Чемезов в интервью журналу "Разведчик" высказался о качестве западной бронетехники, поступающей на Украину. Особенно резкой критике подвергся британский танк Challenger.

Чемезов заявил, что российские специалисты тщательно изучают трофейную технику, но заимствовать у западных образцов практически нечего. Немецкий Leopard он назвал хорошо сделанным, но без прорывных решений. Американский Abrams, по его словам, тоже не предлагает ничего принципиально нового.

Британский Challenger глава Ростеха назвал "кастрюлей", малопригодной для реальных боевых действий. Основной недостаток западных машин он видит в сложности конструкции и проблемах с обслуживанием.

Чемезов также раскритиковал американскую БМП Bradley. Несмотря на хорошую защиту и удобство для десанта, машина плохо показала себя на бездорожье. По его словам, они вязнут в грязи и становятся легкой мишенью.

Глава Ростеха подчеркнул преимущества российской техники: простоту, надежность и адаптацию к реальным условиям боя. В частности, он отметил превосходство Т-90М "Прорыв" в огневой мощи, броне и подвижности по сравнению с западными аналогами.

Чемезов заключил, что российские БМП лучше соответствуют требованиям современного боя, так как способны преодолевать водные преграды вплавь и двигаться по бездорожью, чего не могут американские машины.