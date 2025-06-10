Банк России обратил внимание на растущую популярность рассрочки при покупке жилья. Регулятор предупредил о нескольких скрытых рисках такой схемы.

В первом квартале текущего года доля сделок с рассрочкой на первичном рынке жилья достигла 40%. Центробанк объясняет, чем это может быть опасно для покупателей.

Общий объем задолженности по рассрочке от застройщиков уже превысил 1 трлн рублей. При этом компании редко проверяют платежеспособность клиентов, что увеличивает риски чрезмерной долговой нагрузки. Многие покупатели потом не могут получить ипотеку или испытывают трудности с выплатами.

ЦБ отмечает еще одну проблему — застройщики часто завышают стоимость квадратного метра при продаже в рассрочку. Это значит, что при необходимости перепродажи квартиры вернуть вложенные деньги будет сложно. Разница с рыночной ценой может оказаться существенной.

Рассрочка лишает покупателей многих защитных механизмов, доступных ипотечным заемщикам. Например, нельзя оформить кредитные каникулы или воспользоваться государственными программами помощи. При этом риски есть и для самих застройщиков — покупатели могут отказаться от договора или перестать платить.

Эксперты советуют тщательно оценивать свои финансовые возможности. Если есть шанс быстро погасить ипотеку — например, за счет продажи имеющегося жилья — такой вариант может быть предпочтительнее. Возможности для рефинансирования по более низкой ставке могут появиться во второй половине нынешнего года, если ЦБ начнет снижать ключевую ставку.