Специалисты института "Микроб" Роспотребнадзора разработали инновационный метод выявления холерного вибриона. Тест значительно ускоряет процесс диагностики опасного заболевания.
Новая разработка российских ученых позволяет не только обнаружить возбудителя холеры, но и определить его эпидемиологическую опасность. Главное преимущество метода – скорость: анализ занимает всего час вместо традиционных шести.
Тест отличается высокой чувствительностью и способен выявить даже минимальное количество патогена. Это особенно важно для обнаружения бессимптомных носителей и предотвращения вспышек заболевания.
Разработку создали в рамках проекта "Санитарный щит страны". В Роспотребнадзоре подчеркивают, что эпидемиологическая ситуация по холере в России остается под контролем. Новый тест должен усилить систему эпидемиологического надзора.