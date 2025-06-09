Российские ученые представили новый экспресс-тест для диагностики холеры. Анализ занимает всего 60 минут – в шесть раз быстрее существующих методов.

Специалисты института "Микроб" Роспотребнадзора разработали инновационный метод выявления холерного вибриона. Тест значительно ускоряет процесс диагностики опасного заболевания.

Новая разработка российских ученых позволяет не только обнаружить возбудителя холеры, но и определить его эпидемиологическую опасность. Главное преимущество метода – скорость: анализ занимает всего час вместо традиционных шести.

Тест отличается высокой чувствительностью и способен выявить даже минимальное количество патогена. Это особенно важно для обнаружения бессимптомных носителей и предотвращения вспышек заболевания.

Разработку создали в рамках проекта "Санитарный щит страны". В Роспотребнадзоре подчеркивают, что эпидемиологическая ситуация по холере в России остается под контролем. Новый тест должен усилить систему эпидемиологического надзора.