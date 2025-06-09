Западные санкции против России ограничивают возможности европейских компаний по использованию Северного морского пути. Крупные перевозчики отказываются от этого маршрута, несмотря на его преимущества.

Северный морской путь мог бы стать удобной альтернативой традиционным маршрутам из Европы в Азию, но санкционный режим делает его недоступным для большинства западных компаний.

Financial Times отмечает, что после 2018 года ни один крупный международный перевозчик не воспользовался Северным морским путем. Тогда датская Maersk провела пробный рейс контейнеровоза Venta Maersk, но сейчас компания полностью свернула работу с этим маршрутом.

Проблема в том, что ключевые транспортные узлы пути находятся в российских территориальных водах, а судам часто требуется помощь российских ледоколов. Санкции делают такое сотрудничество невозможным для западных компаний.

Эксперты объясняют осторожность перевозчиков не только юридическими ограничениями, но и нежеланием ввязываться в геополитические риски. Хотя некоторые суда продолжают ходить по Севморпути, их операторы обычно связаны с Россией или Китаем.

При этом российские власти фиксируют рост интереса к маршруту: число рейсов иностранных компаний увеличилось с 7 в 2023 году до 13 в 2024-м. Кризис в Красном море и проблемы с Суэцким каналом могли бы сделать этот путь еще более востребованным, но санкции оставляют его развитие за пределами интересов западного бизнеса.

Северный морской путь протяженностью 5600 км остается важной артерией для российской Арктики, соединяя порты страны и открывая выход к сибирским рекам. Однако его потенциал как международного транспортного коридора пока остается нереализованным.