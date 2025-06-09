Боливия отказалась выдать лицензию спутниковому интернет-сервису Starlink. Решение приняли, несмотря на серьезные проблемы со связью в стране.

Южноамериканское государство продолжает испытывать острый дефицит качественного интернета, но при этом блокирует доступ современных технологических решений.

Боливийские регуляторы официально отказали компании Илона Маска в получении лицензии. При этом местные власти продолжают полагаться на устаревшую китайскую спутниковую систему, срок службы которой истекает через три года.

Глава национального космического ведомства Иван Замбрана подтвердил техническое преимущество системы Starlink. Однако чиновник настаивает, что любые иностранные операторы должны работать по специальным правилам, защищающим местных провайдеров.

Согласно международным исследованиям, Боливия демонстрирует худшие показатели интернет-доступа в регионе. Менее 50% городских жителей имеют стабильное подключение, в сельской местности ситуация ещё хуже. Для сравнения, в соседних странах охват превышает 85% населения.

Эксперты отмечают парадоксальность ситуации: вместо решения насущных проблем власти предпочитают искусственно ограничивать доступ к современным технологиям. При этом альтернативные проекты развития цифровой инфраструктуры в стране пока не представлены.