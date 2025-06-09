Аналитики Авито Авто составили рейтинг самых популярных новых автомобилей мая 2025 года. Лидерами стали LADA Granta и китайский кроссовер HAVAL Jolion.

В мае этого года российский рынок новых легковых автомобилей сохранил стабильные показатели. По данным Авито Авто, средняя цена нового автомобиля в объявлениях составила 2,96 млн рублей — без изменений по сравнению с апрелем. Общее количество предложений и интерес покупателей также остались на прежнем уровне.

Согласно данным Авито Авто, марка LADA сохранила лидерство — на нее пришлось 20,6% интереса покупателей. В топ-5 брендов также вошли четыре китайских производителя: Chery (10%), HAVAL (9%), Jetour (5,8%) и Changan (5,6%). Особенно заметно вырос спрос на автомобили Jetour — на 25,7% за месяц.

Среди конкретных моделей первенство удерживает LADA Granta с 8,7% интереса. За ней следуют HAVAL Jolion и LADA Vesta (по 3,5%), Jetour Dashing (3,4%) и Chery Tiggo 7 Pro Max (2,4%). Кроссовер Jetour Dashing показал наибольший месячный рост популярности — почти 30%.

В годовом сравнении спрос на новые автомобили увеличился на 16,4%. Лидером по динамике стал Jetour, интерес к которому вырос в 2 раза. В топ-5 самых растущих брендов также попали Solaris (+67,5%), Chery (+56,7%), Москвич (+31,2%) и HAVAL (+30,5%).

Эксперты связывают рост популярности Jetour Dashing с расширением модельного ряда, включая появление полноприводной версии в двух комплектациях. На платформе Авито Авто покупатели могут использовать фильтры для поиска автомобилей по техническим характеристикам и специальным условиям, включая возможность фиксации цены и акций на 48 часов.

Рынок демонстрирует устойчивый интерес к бюджетным отечественным моделям и доступным китайским кроссоверам, при этом доля последних продолжает расти.