Аналитики SuperJob представили рейтинг вузов с самыми высокими зарплатами выпускников IT-специальностей. Лидером стал МФТИ со средним показателем 330 тысяч рублей в месяц.

Средние зарплаты выпускников ведущих технических вузов, работающих в IT-сфере, достигли 250-330 тысяч рублей в месяц. Такие данные содержатся в новом исследовании SuperJob, посвященном доходам молодых специалистов 2019-2024 годов выпуска.

Московский физико-технический институт сохранил лидерство в рейтинге с показателем 330 тысяч рублей – на 30 тысяч больше, чем годом ранее. МГУ поднялся на вторую позицию, разделив ее с Университетом ИТМО. Оба вуза демонстрируют среднюю зарплату выпускников 290 тысяч рублей.

Тройку лидеров замкнули МГТУ им. Баумана, МИФИ и ВШЭ с одинаковым показателем 280 тысяч рублей. Наибольший рост зарплат (+40 тысяч) показали выпускники МГУ и Казанского федерального университета, который поднялся на две строчки до седьмого места.

В топ-10 вошли 21 вуз из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Томска и Екатеринбурга. Разрыв между лидером и аутсайдерами рейтинга составляет почти вдвое – выпускники вузов из конца списка получают в среднем 180 тысяч рублей.

Представители IT-компаний объясняют рост зарплат острой нехваткой квалифицированных кадров. Особенно востребованы специалисты по искусственному интеллекту, Data Science и информационной безопасности. В Wildberries&Russ отмечают, что цифровая трансформация бизнеса продолжает подогревать спрос на IT-специалистов.

При этом работодатели подчеркивают, что диплом престижного вуза – не главный критерий при найме. В Ozon и "Авито" делают акцент на практических навыках кандидатов и их опыте решения реальных задач. Многие компании развивают партнерские программы с вузами, включая стажировки и совместные образовательные проекты.

Эксперты отмечают, что ведущие технические вузы дают студентам не только фундаментальные знания, но и возможности для раннего погружения в профессию. Так, МФТИ и ВШЭ совместно с IT-компаниями разрабатывают магистерские программы, позволяющие студентам работать с реальными проектами уже во время обучения.