В 2025 году россияне активно отправляются лечить зубы в Турцию, Вьетнам, Китай и российские регионы. Спрос на стоматологический туризм продолжает расти, несмотря на риски и замечания специалистов.

Выясняется, что все больше россиян едут лечить зубы за пределы родного региона — в другие страны и города. Как стало известно из российских СМИ, в 2025 году лидерами стоматологического туризма стали Турция, Вьетнам, Китай и ряд регионов Центральной России.

Комплексные стоматологические туры предлагают не только медицинские услуги, но и логистику: проживание, трансфер, помощь с документами и сопровождение. Это упрощает процесс для пациента и позволяет пройти все обследования и процедуры в одном месте за ограниченное время. По словам представителей клиник, такой подход делает лечение более прозрачным и снижает риски, связанные с устаревшими анализами или несогласованностью между врачами.

Целевую аудиторию таких туров составляют, прежде всего, пациенты с дорогостоящими задачами — протезированием, имплантацией, установкой виниров или коррекцией прикуса. Чаще всего это взрослые от 30 лет, которые стремятся получить необходимый объем услуг в сжатые сроки и сэкономить на лечении.

В нынешнем году основными зарубежными направлениями стали Турция, Вьетнам и Китай. Турция привлекает прозрачностью пакета услуг и сравнительно предсказуемыми условиями. В стоимость включают перелет, проживание, медицинские процедуры и даже питание. Например, тур на пять дней с установкой 24 циркониевых коронок обойдется в среднем в 450 тысяч рублей. Гарантии на оказанные услуги составляют в среднем год.

Вьетнам оказался особенно популярен среди молодежи. Ролики о дешевых пломбах и рентгенах набрали сотни тысяч просмотров в соцсетях. Средняя стоимость тура — от 100 до 250 тысяч рублей, длительность — до двух недель. Однако врачи предупреждают: низкая цена не всегда означает приемлемое качество. Российские клиники регулярно переделывают работу, выполненную во вьетнамских и китайских клиниках.

Китай ориентирован на туристов с Дальнего Востока. Автобусные туры в приграничные города организуются турагентами Приморья и Хабаровского края. Тур с проживанием может стоить около 16 тысяч рублей, при этом сами медицинские услуги оплачиваются отдельно. Сэкономить удается до 50% по сравнению с ценами в крупных городах России, но колебания курса юаня делают цены менее стабильными.

Стоматологический туризм развивается и внутри России. Москвичи и петербуржцы все чаще едут лечить зубы в Рязань, Ярославль, Краснодар или Новосибирск. Снижение стоимости связано с разницей в аренде, зарплатах и высокой конкуренцией между региональными клиниками. По оценке экспертов, экономия может достигать 30–50%.

Однако у такого подхода есть слабые места. При сложных вмешательствах — таких как протезирование или имплантация — сроки лечения растягиваются на месяцы. Завершить все за одну поездку невозможно. Более того, отсутствие наблюдения после возвращения может привести к осложнениям — от воспаления до отторжения имплантов. Иностранные клиники редко предоставляют гарантию, если пациент не может вернуться для доработки. Особенно нежелательны перелеты после имплантации — они могут вызвать отеки из-за перепадов давления.

Стоматологи советуют тщательно проверять клинику, запрашивать подробный план лечения, уточнять, кто будет выполнять процедуры, и заранее обсуждать постлечебное сопровождение. Чем больше деталей известно заранее, тем ниже риск нарваться на проблемы, которые затем придется устранять дома — уже за свой счет.