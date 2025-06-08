Спрос на эзотерические книги в цифровых сервисах заметно увеличился весной 2025 года. Отдельные площадки зафиксировали рост выручки по этому направлению на более чем 50%.

На фоне растущего интереса к самопознанию и поиску смысла пользователи российских цифровых книжных платформ стали чаще обращаться к эзотерической литературе. Весной этот жанр обошел по популярности даже классику.

Эзотерика оказалась самой востребованной категорией цифровых книг в России по итогам весеннего сезона. Как следует из данных группы компаний «Литрес», выручка от продажи таких изданий в марте—мае 2025 года увеличилась на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Абоненты активнее всего слушали аудиокниги Вадима Зеланда — «Трансерфинг себя» и многотомник «Трансерфинг реальности». Замыкает тройку лидеров англоязычный бестселлер Дэвида Джиканди «Счастливый карман, полный денег», посвящённый финансовому мышлению.

На втором месте по выручке разместилась классическая литература. Рост интереса к ней составил 28%, при этом пользователи чаще выбирали аудиоверсии. В числе популярных произведений — «Война и мир» Льва Толстого, «Бремя страстей человеческих» Сомерсета Моэма и «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд.

Третье место заняли книги из категории «нон-фикшн по истории». Спрос в этом сегменте увеличился на 22%. Наиболее читаемыми оказались «Штурм Бахмута» Александра Савицкого и Константина Лугового, а также работы Радзинского и митрополита Тихона.

В «Книгах Билайн» также отметили всплеск интереса к эзотерике. По словам Натальи Каменских, количество прочитанных книг в жанре выросло на 27%, а число пользователей, регулярно обращающихся к такой литературе, — на 65%.

В издательском сервисе Ridero популярность эзотерики весной снизилась — она делила второе и третье места с другими жанрами. Лидером здесь стала литература по психологии и самосовершенствованию, в частности — «Жить проще, чем кажется».

Платформа «Строки» от МТС, в отличие от других, не зафиксировала серьезного увеличения выручки от эзотерической литературы. Ее аудитория продолжает выбирать художественные произведения, включая фэнтези и фантастику.

Эзотерика вышла в лидеры, но классика и историческая публицистика по-прежнему занимают заметную долю.