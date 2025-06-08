Игра Holstin от студии Sonka представила новый трейлер и двухчасовую демоверсию на Future Games Show.

На мероприятии Future Games Show разработчик Sonka продемонстрировал новый трейлер своей психологической игры ужасов Holstin. Также была анонсирована двухчасовая демоверсия, доступная для игроков уже сейчас.

Holstin вдохновлена классическими играми жанра ужасов, такими как Resident Evil и Silent Hill. Она использует уникальный 2XD-рендеринг, позволяющий команде создавать полностью трехмерные пиксельные среды с плавным переключением между несколькими перспективами в реальном времени. События игры разворачиваются в Польше в 1990-х годах, в прибрежном городе Езёрне-Колония. Игроки берут на себя роль Томаша, одного из немногих выживших, который противостоит жутким существам.





В отличие от предыдущих демоверсий, которые сосредотачивались на отдельных механиках, новая версия предлагает игрокам полный начальный опыт, охватывающий первые два часа игры. Holstin планируется выпустить на различных платформах, включая PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.

В последние годы инди-игры в жанре ужасов, такие как Signalis и Crow Country, привлекли внимание игроков благодаря своей пиксельной графике и ретро-стилю, что создает атмосферу страха и напряжения. Holstin продолжает эту традицию, предлагая игрокам уникальный и увлекательный опыт.