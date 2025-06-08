В Свердловской области готовятся к строительству нового промышленного объекта — предприятие разместят вблизи Екатеринбурга. Проект прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение.

Участок рядом с трассой Екатеринбург – Челябинск станет площадкой для нового завода. Решение о строительстве уже одобрено, подготовительные этапы завершены.

На юге Екатеринбурга в скором времени начнется возведение современного завода по выпуску газового оборудования. Проект получил зеленый свет от государственной экспертизы, соответствующая информация размещена в официальном реестре.

Объект войдет во вторую очередь строительства особой экономической зоны «Титановая долина». Территория площадью более 20 тысяч квадратных метров расположена недалеко от Арамиля, вдоль Челябинского тракта.

Инвестором выступает компания «Объединенная нефтегазовая группа», которая входит в промышленный холдинг «Бантер Групп». Документацию проверяли специализированные экспертные организации Екатеринбурга, и замечаний к ней не возникло.

Завод будет включать производственные цеха, технические и офисные помещения. На въезде со стороны автотрассы внимание будет привлекать административное здание с фасадной подсветкой. Строительство планируют завершить в течение ближайших двух лет. Общий объем вложений — около 3,5 млрд рублей.

«Титановая долина» уже объединяет десятки предприятий, занятых в авиа- и машиностроении, металлургии, деревообработке и других отраслях. Новый завод впишется в эту промышленную экосистему и расширит производственную карту региона.