Во время ремонта дороги в центре села Айлино рабочие наткнулись на старинный каменный мост. По оценке краеведа, он мог появиться при Екатерине II.

Необычную находку обнаружили в самом центре небольшого уральского села. То, что десятилетиями скрывала дорожная насыпь, может оказаться частью архитектурного наследия XVIII века.

В селе Айлино Саткинского района Челябинской области при реконструкции дороги вскрыли каменный мост, о существовании которого большинство местных жителей не подозревало. Объект оказался настолько необычным, что краевед Геннадий Еретнов снял об этом видеоролик.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Он отметил, что тип кладки и архитектура напоминают екатерининские мосты, что может указывать на XVIII век. Местные издания уточняют: мост выглядит как сооружение из камня, со сводчатой аркой, частично разрушенной. С одной стороны его позднее расширяли, с другой кладка сильно повреждена, а изнутри проходит глубокая трещина.

Несмотря на это, конструкция до сих пор производит впечатление. Десятки лет мост находился под насыпью, по которой шел автомобильный проезд. Сейчас его состояние вызывает опасения — одна из стен разрушена, фасад частично утрачен.

По словам местных жителей, мост находился на виду, но долгое время не воспринимался как исторический объект. Анна Перина, жительница Айлино, вспоминает, что в детстве играла рядом с этим сооружением, не придавая ему значения. После публикации новости в соцсетях появилась и фотография 1937 года, где этот же мост запечатлён целиком.

В официальных реестрах культурного наследия объект не числится. Айлино, где он расположен, основано, по разным источникам, в 1714 или 1778 году. Пока неизвестно, какие меры власти примут в отношении этой находки — с одной стороны идет реконструкция дороги, с другой — жители не хотят терять потенциально уникальный объект.