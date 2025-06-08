Российские власти активизировали работу по переходу на стандарт связи пятого поколения. Новые технологии необходимы для развития интернета вещей и беспилотного транспорта.

На Глобальном цифровом форуме в Нижнем Новгороде обсудили планы по развитию сетей пятого поколения в России. Рост интернет-трафика и новые технологические вызовы требуют перехода на более совершенные стандарты связи.

За последнее десятилетие объем интернет-трафика в России увеличился более чем в 10 раз. Существующие сети 4G уже не справляются с текущими нагрузками, отметили участники форума. Вице-премьер Дмитрий Григоренко подчеркнул, что 5G необходим для работы беспилотников, интернета вещей и других перспективных технологий.

Цифровизация охватывает все сферы жизни – 80% россиян используют электронные госуслуги, а каждая пятая покупка совершается онлайн. IT-сектор демонстрирует стремительный рост: выручка компаний за год выросла на 30%, достигнув 13 трлн рублей.

Внедрение 5G станет следующим этапом технологического развития страны. Новый стандарт обеспечит необходимую скорость и стабильность соединения для цифровой экономики. Операторы связи уже начали подготовку инфраструктуры для развертывания сетей пятого поколения.