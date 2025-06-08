Эррол Маск прилетел в Москву на «Форум будущего 2050» и ответил на вопросы журналистов. Он высказался о напряженных отношениях между Илоном Маском и Дональдом Трампом.

На фоне политического накала в США в Москву прибыл Эррол Маск — отец главы SpaceX и Tesla. На полях форума он дал комментарий о публичном конфликте сына с президентом США.

Эррол Маск прилетел в Москву для участия в международном «Форуме будущего 2050». Во время беседы с журналистами он затронул тему, которая активно обсуждается в медиапространстве — ухудшение отношений между Илоном Маском и Дональдом Трампом.

По его словам, оба участника конфликта находятся в состоянии стресса уже несколько месяцев. Он отметил, что в таких условиях острые высказывания и разногласия — не редкость. Маск-старший предложил сторонам сделать паузу и восстановиться, прежде чем продолжать общение.

В оценке конфликта Эррол Маск придерживается однозначной позиции: Трамп оказался сильнее. Он подчеркнул, что именно президент США выходит победителем из этой ситуации. Илону, по мнению отца, не стоило вступать в противостояние, особенно в условиях длительного напряжения и переутомления.

Он также отметил, что его сын продолжает отстаивать собственные убеждения и выступает против идей, которые считает неэффективными. В то же время, как считает Эррол Маск, Дональд Трамп действует прагматично — ради электоральной поддержки.

Заканчивая разговор, Эррол Маск назвал происходящее «мелочью», которую скоро забудут. Посмотреть интервью вы можете в Telegram-канале.