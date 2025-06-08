Минобрнауки РФ положительно оценило предложение допускать студентов к работе в школах. Замминистра Ольга Петрова отметила, что важно сохранять баланс между учебой и преподаванием.

В условиях нехватки учителей в российских школах Минобрнауки поддержало инициативу разрешить студентам старших курсов преподавать. Однако в ведомстве подчеркивают: будущие педагоги должны пройти дополнительную подготовку и не забывать об учебе.

Депутаты предложили разрешить студентам классических направлений работать в школах, если они учатся не менее трех лет и прошли переподготовку по педагогике. Замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова назвала эту идею полезной, особенно для регионов, где не хватает учителей.

По ее словам, студенты смогут получить ценный опыт, но сначала им нужно освоить основы детской психологии и методики преподавания. Петрова привела пример: выпускник мехмата может вести математику, а биолог — естественные науки.

Однако замминистра напомнила, что учеба должна оставаться приоритетом. Многие магистры уже совмещают работу в школах с обучением благодаря индивидуальным планам. Такой подход, считает Петрова, помогает будущим специалистам стать более конкурентоспособными.

В министерстве уверены: если правильно организовать учебный процесс, студенты смогут и преподавать, и успевать осваивать программу. Окончательные условия трудоустройства определят после детальной проработки вопроса.