Ученые с помощью телескопа Джеймса Уэбба изучили экзопланету WASP-121b. Они обнаружили в ее атмосфере соединения кремния и неожиданно высокое содержание метана.

Международная группа астрономов использовала космический телескоп Джеймса Уэбба для анализа атмосферы экзопланеты WASP-121b. Полученные данные помогли понять, как формировалась эта «адская планета».

WASP-121b — газовый гигант, расположенный в 880 световых годах от Земли. Из-за близости к звезде планета приливно заблокирована: на дневной стороне температура достигает 3000°C, вызывая железные дожди, а на ночной — держится около 1500°C с мощными ураганами.

Спектрометр NIRSpec телескопа Уэбба впервые зафиксировал в атмосфере WASP-121b газообразный оксид кремния (SiO). Исследователи предполагают, что он образуется при испарении силикатных астероидов, падающих на раскаленную планету.

Неожиданностью стало обнаружение метана на ночной стороне. Обычно это соединение разрушается при высоких температурах. Ученые считают, что мощные вертикальные потоки переносят метан из глубоких холодных слоев атмосферы в верхние.

Анализ химического состава показал, что WASP-121b, вероятно, сформировалась в холодной внешней части системы, где преобладали метановые льды. Затем гравитационные возмущения заставили ее мигрировать ближе к звезде, что изменило состав атмосферы.

«Эти данные меняют наше понимание динамики экстремальных экзопланет», — отметил Томас Эванс-Сома из Университета Ньюкасла. Исследование опубликовано в Nature Astronomy.