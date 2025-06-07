Вчера на Summer Game Fest 2025 показали трейлер Mortal Shell 2 — продолжения хардкорного Soulslike-проекта от студии Cold Symmetry.
Игра сохранит ключевую механику первой части — захват оболочек для получения новых боевых стилей и способностей. По словам разработчиков, сиквел расширит оригинал: добавит более глубокую систему прокачки оружия, открытый мир и динамичные сражения.
Cold Symmetry не раскрыла детали сюжета, но обещает доработать нарратив. Mortal Shell 2 выйдет на PS5, Xbox Series X/S и ПК в 2026 году. Пока неизвестно, будут ли у проекта ранний доступ или бета-тест.