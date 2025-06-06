Международная группа ученых опубликовала самую крупную на сегодняшний день карту Вселенной. На изображении, созданном с помощью телескопа Джеймса Уэбба, отображено около 800 000 галактик.

Проект COSMOS-Web, в который вошли исследователи из разных стран, представил карту, основанную на данных космического телескопа Джеймса Уэбба и охватывающую почти всю историю Вселенной. Она не только визуализирует 800 тысяч галактик, но и ставит под сомнение ряд представлений о формировании космических структур в ранние эпохи.

Карта охватывает примерно 13,5 миллиарда лет — почти все время существования Вселенной. Каталог включает около 800 000 галактик, зафиксированных на изображении, сопоставимом по глубине с Hubble Ultra Deep Field, но гораздо большего масштаба.

Руководители проекта — Кейтлин Кейси (Калифорнийский университет в Санта-Барбаре) и Джейхан Карталтепе (Рочестерский технологический институт) — подчеркивают: целью было не только наблюдать ранние галактики, но и изучить их окружение. Космос — неравномерная структура, в которой чередуются плотные регионы и пустоты, и исследователи хотели понять, где именно формировались первые звезды и черные дыры.

Телескоп Уэбба превзошел ожидания. По сравнению с телескопом Хаббла, его зеркало в шесть раз больше, а значит, он способен улавливать свет от более далеких объектов. Ученые рассчитывали увидеть ограниченное число галактик, образовавшихся спустя 400–500 миллионов лет после Большого взрыва. Однако JWST зафиксировал в 10 раз больше таких объектов, включая сверхмассивные черные дыры.

Этот результат заставил исследователей пересмотреть представления о темпах формирования звездных систем. Как за столь короткое время могли сформироваться структуры массой в миллиарды солнц — вопрос, на который пока нет ответа. Данные COSMOS-Web не только уточняют существующие модели, но и ставят перед исследователями новые задачи.

Чтобы поддержать открытую науку, команда проекта сделала обработанные данные доступными для широкого круга пользователей. Они надеются, что и профессиональные астрономы, и начинающие исследователи смогут использовать этот массив информации. Проект продолжится: ученые уже начали повторные наблюдения, а для проверки расстояний до самых ранних галактик они задействуют спектроскопию.

Изображение COSMOS-Web открыто для интерактивного изучения онлайн.