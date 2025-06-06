Банк России снизил ключевую ставку — впервые с момента ее резкого повышения. Это решение может повлиять на вклады, кредиты и структуру инвестиционных портфелей.

После нескольких месяцев жесткой денежно-кредитной политики Центральный банк перешел к смягчению. Первое решение в этом направлении уже отразилось на рыночной динамике и банковских продуктах.

Центробанк снизил ключевую ставку до 20% годовых, сигнализируя о начале нового этапа денежно-кредитной политики. Эксперты связывают решение с ослаблением инфляционных рисков, стабилизацией рубля и падением потребительской активности.

По оценке аналитиков, рынок частично ожидал снижения, но не все были уверены, что оно начнется уже в июне. Коммерческие банки, скорее всего, в ближайшее время начнут пересматривать ставки по вкладам — особенно длинным.

Для вкладчиков это означает: если планировали размещение денег — сейчас подходящий момент, пока ставки еще высоки.

Фондовый рынок отреагировал ростом. В первую очередь подорожали облигации, чувствительные к ставке. Повышенный спрос наблюдается и на дивидендные акции.

Рубль, по прогнозам, может немного ослабнуть, особенно если снижение продолжится. Однако колебания пока укладываются в диапазон 80–83 рублей за доллар.

Эксперты рекомендуют воспользоваться моментом: рассмотреть покупку облигаций, пока доходности остаются привлекательными, и при необходимости добавить немного риска в инвестиционный портфель.