Компания Ikon представила зимние шины Autograph Ice 10 и Autograph Snow 5. Это первые модели, полностью разработанные после перехода завода от финской Nokian под контроль "Татнефти".

Бывший завод Nokian Tyres во Всеволожске, теперь работающий под брендом Ikon, выпустил первые шины собственной разработки. Компания сохранила технологии и специалистов финского производителя.

Ikon представила две новые модели зимних шин – шипованные Autograph Ice 10 и фрикционные Autograph Snow 5. Обе линейки доступны в 104 типоразмерах от 16 до 22 дюймов.

В отличие от предыдущих продуктов, которые продолжали финские разработки, эти шины созданы российскими инженерами. Autograph Ice 10 получили новый рисунок протектора, усовершенствованный состав резины и специальные шипы.

Производитель заявляет, что новинки обеспечивают стабильное поведение автомобиля при маневрах и торможении. Компания также обещает увеличенный срок службы покрышек.

Завод во Всеволожске перешел под контроль "Татнефти" весной позапрошлого года. Руководство Ikon утверждает, что сохранило производственные процессы и ключевых специалистов, одновременно создав собственный отдел разработки.