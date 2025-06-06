Бывший завод Nokian Tyres во Всеволожске, теперь работающий под брендом Ikon, выпустил первые шины собственной разработки. Компания сохранила технологии и специалистов финского производителя.
Ikon представила две новые модели зимних шин – шипованные Autograph Ice 10 и фрикционные Autograph Snow 5. Обе линейки доступны в 104 типоразмерах от 16 до 22 дюймов.
В отличие от предыдущих продуктов, которые продолжали финские разработки, эти шины созданы российскими инженерами. Autograph Ice 10 получили новый рисунок протектора, усовершенствованный состав резины и специальные шипы.
Производитель заявляет, что новинки обеспечивают стабильное поведение автомобиля при маневрах и торможении. Компания также обещает увеличенный срок службы покрышек.
Завод во Всеволожске перешел под контроль "Татнефти" весной позапрошлого года. Руководство Ikon утверждает, что сохранило производственные процессы и ключевых специалистов, одновременно создав собственный отдел разработки.