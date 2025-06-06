Минприроды разработало проект значительного повышения ставок экологического сбора на большинство товарных групп. Представители бизнеса опасаются существенного роста цен для конечных потребителей.

Минприроды подготовило проект постановления о многократном увеличении платежей за утилизацию отходов. Наибольший рост ставок коснется текстиля, электроники и упаковки.

Согласно документу, который рассматривает правительство РФ, базовые ставки экосбора могут увеличиться в несколько раз по сравнению с утвержденными ранее значениями на 2026-2027 годы. Для одежды и текстиля платеж предлагают установить на уровне 89,2 тыс. рублей за тонну - это в 4,5 раза выше текущего показателя. Производители батареек и аккумуляторов столкнутся с увеличением ставки до 169,8 тыс. рублей, что в 3-3,5 раза больше действующей нормы.

Особенно серьезные изменения коснутся упаковочных материалов. Для разных видов тары ставки могут вырасти более чем в четыре раза - от 6,7 до 89,2 тыс. рублей за тонну. В Минприроды подтвердили работу над корректировкой ставок, отметив необходимость их экономического обоснования. В ведомстве подчеркивают, что основная цель сбора – стимулировать бизнес к самостоятельной утилизации отходов.

Представители рынка электроники уже выразили обеспокоенность предложенными изменениями. По расчетам РАТЭК, доля экосбора в стоимости холодильника может вырасти с 2% до 8%. Для батареек этот показатель увеличится с 3% до 15%. Крупные ритейлеры отмечают, что полностью компенсировать рост издержек не удастся, особенно на фоне высокой ключевой ставки и низкой маржинальности рынка.

Молочная отрасль также ожидает серьезных последствий. Для комбинированной картонной упаковки ставка может вырасти в 16 раз - до 96 тыс. рублей за тонну. Это добавит около 3 рублей к стоимости каждой упаковки, что составит 30% от ее цены. В Союзмолоко предупреждают, что такие изменения могут снизить инвестиционную привлекательность отрасли.

Производители товаров повседневного спроса прогнозируют, что повышение экосбора внесет заметный вклад в инфляцию. Для отдельных категорий продуктов, таких как напитки в ПЭТ-таре или детское питание в дой-паках, платежи за утилизацию могут сравняться или даже превысить стоимость самой упаковки. Это неизбежно отразится на конечных ценах для потребителей.

В упаковочной индустрии предполагают, что резкое увеличение ставок преследует фискальные цели. При запланированном уровне инфляции в 7-8% рост цен на 1-3% из-за экосбора составит значительную часть общего повышения.

Эксперты отмечают, что окончательное решение по новым ставкам экосбора примет правительство после консультаций с бизнес-сообществом. В ближайшие месяцы ожидаются дополнительные обсуждения, в ходе которых производители попытаются смягчить предлагаемые нормы. Однако даже частичное принятие инициативы Минприроды приведет к пересмотру ценовых политик во многих отраслях.