В центре Шанхая завершили перенос тяжелого комплекса шикумэнь с помощью роботизированных систем. Операция позволила сохранить здания и завершить строительство подземной инфраструктуры.

В Шанхае завершили сложную операцию по возвращению на прежнее место крупного исторического комплекса времен 1920–30-х годов. Здания временно сместили ради строительства подземной транспортной развязки, а теперь аккуратно переместили обратно с точностью до исходного расположения.

Для этой задачи инженеры использовали 432 автономные платформы, способные двигаться с точной синхронизацией. Роботы передвигали конструкцию шаг за шагом, преодолевая около 10 метров в сутки.

Кирпично-деревянный ансамбль, общая площадь которого превышает 4 тысячи квадратных метров, стал самым тяжелым объектом, который возвращали на свое исконное историческое место в Поднебесной. Все перемещение стало возможным благодаря заранее составленной цифровой модели и тщательно рассчитанному маршруту.

Этот проект позволил не только сохранить здания, имеющие культурную ценность, но и интегрировать их в новую городскую инфраструктуру, обеспечив удобный доступ к нескольким линиям метро.



