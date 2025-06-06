Ученые нашли способ превратить старые смартфоны в подводные датчики для мониторинга морской жизни. Устройства работают как автономные мини-центры обработки данных.

Ежегодно миллионы смартфонов оказываются на свалках, хотя многие из них еще работоспособны. Ученые из Эстонии предложили необычное применение устаревшим устройствам — использование в подводных исследовательских системах.

Команда из Института компьютерных наук Тартуского университета модернизировала старые телефоны, превратив их в компактные дата-центры. Стоимость переделки одного устройства — всего 8 евро. Исследователи убрали родные аккумуляторы, заменив их внешним питанием, и поместили четыре смартфона в защитный корпус, напечатанный на 3D-принтере.

Прототип уже прошел испытания под водой, где автоматически фиксировал данные о морской жизни. Раньше для этого требовались водолазы с камерами и последующий анализ записей. Теперь процесс происходит в реальном времени без участия человека.

Технология подходит не только для науки. Такие системы можно размещать на автобусных остановках для подсчета пассажиров или в других местах, где нужен сбор данных.

Обычные дата-центры потребляют много энергии и требуют сложной инфраструктуры. Подход эстонских ученых предлагает дешевую и экологичную альтернативу. Вместо производства новых устройств они используют уже существующие, снижая нагрузку на окружающую среду.

Пока проект остается экспериментальным, но его создатели уверены в перспективах технологии. Возможно, в будущем переработанные смартфоны станут частью глобальных систем мониторинга.