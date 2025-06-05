Ставки по рублевым вкладам продолжат снижаться независимо от решения Банка России. Такой прогноз озвучил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Третью декаду мая банки фиксируют устойчивое снижение доходности по рублевым депозитам. Тенденция может усилиться уже на следующей неделе.

По словам Владимира Чернова, даже при сохранении ключевой ставки ЦБ на уровне 21% кредитные организации продолжат снижать проценты по вкладам. Аналитик отмечает: в случае сохранения ставки депозиты могут опуститься до 19,2% годовых уже на следующей неделе.

Если же регулятор снизит ставку на 0,25–1 п. п., доходность вкладов может упасть до 18%. Чернов не ожидает повышения ключевого уровня.

Снижение ставок банки связывают не только с текущими условиями, но и с ожиданиями по дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики. Дополнительным фактором стало замедление инфляции.

Согласно данным Банка России, максимальная средняя ставка по вкладам в крупнейших банках составляет 19,39%. Она снижается четырнадцать декад подряд. Статистика Росстата и Минэкономразвития показывает: недельная инфляция сократилась до 0,05%, что значительно ниже показателей марта и апреля. Это усилило ожидания рынка относительно скорого изменения ключевой ставки.