В Беларуси начались продажи компактного электромобиля FAW Bestune Xiaoma по цене около 660 тысяч рублей. Машина рассчитана на городскую эксплуатацию с запасом хода до 222 км.

Китайский автопроизводитель FAW вывел на белорусский рынок новый доступный электромобиль городского класса.

Двухдверный FAW Bestune Xiaoma длиной 3 метра позиционируется как городской электрокар. Модель оснащена 27-сильным электромотором, который разгоняет машину до 100 км/ч. В зависимости от комплектации, литий-железо-фосфатная батарея обеспечивает запас хода от 170 до 222 км по циклу CLTC.

При необычной компоновке "2+2" электромобиль вмещает четырех человек. Локалные дилеры оценивают новинку в 25 000 белорусских рублей (около 660 000 российских). Это делает Xiaoma одним из самых доступных электрокаров на рынке.