Автозавод «Москвич» рассматривает запуск гибридных моделей в 2027–2028 годах. В планах — SUV и седаны с возможностью подзарядки от электросети.

«Москвич» может пополнить линейку новыми автомобилями с гибридной установкой — такие разработки уже ведутся. Сроки выхода на рынок обозначили в пределах двух–трех лет.

Директор по инженерии продукта завода «Москвич» Вадим Пономарев сообщил о планах по выпуску автомобилей с подключаемым гибридным приводом (PHEV). Об этом он рассказал 5 июня на стратегической сессии по электротранспорту в Москве.

По его словам, предприятие рассматривает гибридные модели в сегментах SUV и седанов. На презентации Пономарев показал характеристики литий-железо-фосфатного аккумулятора, возможного для этих машин: емкость — 54 А·ч, энергия — 19,7 кВт·ч, рабочее напряжение — 350–400 В. Масса батареи — не более 170 кг, охлаждение и подогрев — жидкостные.

Сейчас в модельной линейке завода уже есть бензиновые и электрические версии. Гибрид должен дополнить этот ряд.