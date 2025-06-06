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Российские разработки позволят освоить 9 млрд тонн трудноизвлекаемых углеводородов
"Газпром нефть" создала комплекс технологий, снижающих стоимость добычи трудноизвлекаемых запасов в три раза. Это позволит вовлечь в разработку до 9 млрд тонн углеводородов.

Российская нефтяная компания представила пакет технологических решений, которые кардинально меняют экономику добычи трудноизвлекаемых запасов.

 

Совместно с научными организациями и партнерами из атомной отрасли "Газпром нефть" разработала более десятка технологий для работы с трудноизвлекаемыми ресурсами. Комплекс включает решения для многостадийного ГРП, специальные реагенты и цифровые инструменты сопровождения.

Испытания подтвердили, что новые технологии сокращают стоимость добычи в три раза. Это открывает доступ к 9 млрд тонн запасов в ачимовских и тюменских отложениях. Разработки уже готовы к промышленному внедрению на российских месторождениях.

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#технологии #углеводороды #добыча нефти #газпром нефть #триз
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