Российская нефтяная компания представила пакет технологических решений, которые кардинально меняют экономику добычи трудноизвлекаемых запасов.
Совместно с научными организациями и партнерами из атомной отрасли "Газпром нефть" разработала более десятка технологий для работы с трудноизвлекаемыми ресурсами. Комплекс включает решения для многостадийного ГРП, специальные реагенты и цифровые инструменты сопровождения.
Испытания подтвердили, что новые технологии сокращают стоимость добычи в три раза. Это открывает доступ к 9 млрд тонн запасов в ачимовских и тюменских отложениях. Разработки уже готовы к промышленному внедрению на российских месторождениях.