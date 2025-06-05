Главы правительств СНГ согласовали сотрудничество в тяжелом машиностроении. Документ задает общую рамку, но без конкретных проектов.

Соглашение о сотрудничестве в тяжелом машиностроении стало одним из центральных итогов встречи премьер-министров стран СНГ в Душанбе. Участники обозначили ключевые направления взаимодействия, сделав акцент на промышленную модернизацию и расширение технологических связей.

Совет глав правительств СНГ провел заседание 5 июня в Душанбе. По его итогам было подписано более десяти документов, в том числе соглашение о развитии кооперации в тяжелом машиностроении. Документ предполагает взаимодействие в производстве техники и оборудования для таких отраслей, как энергетика, металлургия, нефтегазовая и химическая промышленность.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече подчеркнул важность подключения стран СНГ к единой системе таможенного транзита ЕАЭС. По его словам, это может сократить издержки бизнеса и облегчить логистику. Российский вице-премьер Алексей Оверчук уточнил, что подписанное соглашение по машиностроению не сопровождается пока детализированными проектами, но задает рамки для последующей совместной работы.

Одно из приоритетных направлений — модернизация технологий и оборудования, включая внедрение инновационных решений. Упор сделан также на повышение уровня локализации производства и поддержку кооперации между предприятиями стран СНГ.

Политолог Андрей Суздальцев из НИУ ВШЭ считает, что в рамках нового соглашения возможно совместное производство строительной и дорожной техники. При этом военный эксперт Вадим Корощупов допускает, что кооперация может затронуть и военно-техническую сферу — в частности, производство боеприпасов, средств ПВО и спецхимии. Он отмечает, что некоторые страны, такие как Казахстан, уже закупают зарубежные образцы и могут стремиться к их локализации.

Однако из-за риска санкционного давления конкретные шаги в этом направлении могут не выноситься в публичное поле. Пока в соглашении нет обязательств, только обозначены сферы потенциального интереса.

СНГ остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров России. По словам Михаила Мишустина, в 2023 году доля стран Содружества в товарообороте РФ превысила 15,5%. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев ранее отмечал, что почти 90% расчетов между странами Содружества уже осуществляются в национальных валютах — в условиях ограничений по долларовым операциям это упрощает торговлю.

Некоторые государства Содружества, включая Белоруссию и Узбекистан, активно развивают собственную промышленную базу и принимают участие в сборочных проектах. По мнению участников заседания, подписанное соглашение может стать инструментом для постепенного выстраивания технологических цепочек внутри региона — при условии, что за политическими декларациями последуют конкретные действия.