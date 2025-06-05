Правительство РФ обсуждает запрет входящих вызовов с иностранных номеров. Чтобы принимать такие звонки, россияне должны будут подать заявку своему оператору.

В России планируют по умолчанию заблокировать входящие звонки с иностранных номеров. Чтобы сохранить возможность принимать такие вызовы, абонент должен будет заранее уведомить своего оператора. Эта мера входит в пакет новых законодательных поправок, направленных на борьбу с телефонным мошенничеством.

Минцифры разослало на согласование новый антимошеннический законопроект. Один из ключевых пунктов — блокировка по умолчанию входящих вызовов с SIM-карт зарубежных операторов. Инициативу включили во второй пакет поправок, направленных на борьбу с телефонным мошенничеством.

Законопроект вносит изменения в ряд нормативных актов, включая законы «О связи», «О персональных данных», «Об информации» и другие. Согласно предложению, россияне смогут принимать звонки с зарубежных номеров только после уведомления оператора. В противном случае связь будет заблокирована. Операторы обязаны маркировать такие вызовы, а также передавать записи подозрительных разговоров по запросу Минцифры.

В документе прописан механизм компенсации ущерба от мошенников. Если оператор не заблокировал номер, включённый в специальный реестр подозрительных, он обязан возместить абоненту убытки.

Кроме ограничения звонков, проект затрагивает работу с персональными данными. Через портал «Госуслуги» пользователи получат возможность просматривать, передавать и отзывать согласия на обработку личной информации. Доступ к скомпрометированным аккаунтам восстановят только через биометрию или личный визит в МФЦ. Владельцам сайтов и онлайн-сервисов придётся использовать исключительно российскую электронную почту для регистрации пользователей.

Операторы связи считают предложенные меры чрезмерными. В «Вымпелкоме» напомнили, что международные вызовы нужны многим клиентам и блокировка может обернуться потерей важных звонков. В «Мегафоне» и МТС высказали опасения по поводу технической реализации, подчеркивая, что любые ограничения должны быть настраиваемыми и понятными для абонентов.

Телеком-эксперты тоже не поддержали инициативу. По словам Леонида Коника из Comnews Research, мошенники давно перешли на российские номера, а настоящие звонки из-за границы стали редкостью. Он отметил, что навязывание блокировки может парализовать легитимную связь: от туристов и бизнесменов до иностранных гостей, которые останутся без возможности дозвониться в Россию.

Кроме того, значительная часть общения уже сместилась в мессенджеры. А значит, чрезмерное давление на классическую телефонию не решит проблему, но увеличит нагрузку на операторов и создаст сложности для обычных пользователей.

Законопроект планируют ввести с 1 марта 2026 года, если его поддержат на всех уровнях. Участники рынка настаивают на доработке документа — до того, как запреты коснутся миллионов абонентов.