Компания NetEase Games анонсировала бесплатную ролевую игру Sea of Remnants в жанре морского приключения. Проект выйдет в 2026 году на ПК, PS5 и мобильных устройствах.

Joker Studio, известная создателям асимметричного хоррора Identity V, готовит новую масштабную RPG. Sea of Remnants предложит игрокам необычное морское приключение с кукольными персонажами и нелинейным сюжетом.

Разработчики описывают Sea of Remnants как бесплатную океаническую RPG с открытым миром. Игроки возьмут на себя роль кукольных моряков, потерявших память, и отправятся в плавание с загадочной спутницей. Их ждет исследование островов и города Орбтопия, где раскроются главные тайны сюжета.

Особенностью игры станет система последствий – каждое решение повлияет на мир. Разработчики обещают более 300 уникальных NPC с индивидуальными характерами. С ними можно дружить, враждовать или игнорировать. В Орбтопии доступны побочные активности вроде маджонга, готовки и рыбалки.

Боевая система сочетает пошаговые схватки на суше и динамичные морские битвы в реальном времени. Игроки смогут собирать команды кукол, улучшать корабли и выбирать специализацию для экипажа. По словам продюсера Сайлара Пана, разработчики ожидают увидеть множество уникальных игровых историй.

Проект уже имеет страницу в Steam с указанными системными требованиями. Выход запланирован на 2026 год для PC (Steam), PlayStation 5, iOS и Android. NetEase Games выступает издателем проекта.