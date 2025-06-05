Компания НТЦ «Протей» поставила сетевое оборудование в Афганистан. Это первая зарубежная инсталляция разработанного в России ядра мобильной сети.

Афганистан стал первым иностранным рынком для российской телекоммуникационной платформы, созданной в НТЦ «Протей». Речь идет о ключевом компоненте мобильной инфраструктуры — программном ядре сети.

На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» вице-президент НТЦ «Протей» Владимир Фрейнкман сообщил, что компания завершила поставку сетевого ядра в Афганистан. Оборудование уже внедрили в четырех регионах страны. Оно позволит операторам подключить до 10 миллионов абонентов.

Ядро сети отвечает за маршрутизацию и управление трафиком между пользователями, серверами и другими элементами сети. По словам представителей компании, именно этот компонент называют «мозгом» базовой станции. Его стоимость составляет около 10% от всей мобильной инфраструктуры.

Свою платформу НТЦ «Протей» изначально разработал по заказу «Ростелекома». Проект оценивается в 2 миллиарда рублей. По расчетам компании, уже к 2029 году вложенные государственные средства вернутся в бюджет за счет налогов.

Имя афганского заказчика и детали контракта в НТЦ не раскрывают. Однако сам факт поставки называют важным шагом для дальнейшего продвижения на рынки стран глобального Юга.

Уход с афганского рынка западных поставщиков, таких как Nokia и Ericsson, а также осторожность китайских компаний из-за санкционного давления США, сократили конкуренцию. В этих условиях российское решение оказалось почти безальтернативным.

Кроме того, модульная архитектура «Протея» позволяет адаптировать систему под устаревшие сети 2G и 3G. Это критично для развивающихся регионов, где новое оборудование должно работать в сочетании с уже существующей инфраструктурой.

По оценке участников конференции, растущее население Афганистана и высокая доля мобильных подключений создают для разработчика устойчивый коммерческий интерес.