Общественная палата РФ предложила ввести обязательный минимум физических кнопок в салонах автомобилей. Причина — рост числа аварийных ситуаций из-за отвлекающих водителя сенсорных экранов.

Растущая цифровизация автомобилей вызывает обеспокоенность у участников общественных дискуссий по безопасности. Предложение вернуть в машины обязательные физические элементы управления обсуждается на фоне увеличения зависимости от сенсорных интерфейсов.

На круглом столе в Общественной палате РФ участники подняли вопрос о снижении безопасности на дорогах из-за чрезмерной цифровизации автомобильных интерфейсов. Зампред Всероссийского общества автомобилистов Владимир Коробчак призвал закрепить в нормативных документах требование об обязательном наличии в машине минимального набора физических клавиш для управления ключевыми функциями.

По его словам, переключение основных функций — таких как регулировка температуры в салоне авто, обогрева сидений или изменение направления воздушного потока — не должно требовать внимания к сенсорному экрану. Когда управление этими элементами скрыто в меню мультимедийной системы, водитель вынужден отвлекаться от дороги. Это сравнимо с использованием смартфона во время движения — и столь же опасно.

Коробчак предложил определить перечень функций, которые должны управляться аналоговыми элементами, и передать его органам, ответственным за сертификацию транспортных средств. Однако главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков отметил, что обязать всех производителей соблюдать такие требования будет затруднительно. Вместо этого он предложил снижать рейтинг безопасности машин, лишенных нужного числа физических кнопок, в рамках перезапуска национального рейтинга RuNCAP.

Кроме того, участники обсудили необходимость регулирования использования «умных» помощников, включая системы автономного вождения. Александр Холодов напомнил, что современные технологии позволяют оценивать состояние водителя и предупреждать об опасностях в реальном времени.

Директор по продукту «Хавейл Мотор Рус» Александр Зубик отметил, что эффективность систем активной безопасности зависит от инфраструктуры. В России такие технологии применимы ограниченно, поскольку дорожная среда пока не поддерживает их полноценную работу.

Проректор МАДИ Григорий Мазлумян указал на риски, связанные с обработкой и хранением данных, которыми обмениваются современные автомобили. По его мнению, государство должно регулировать цифровые платформы, чтобы не допустить утечек и зависимости от внешних операторов.